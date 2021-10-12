最後失蹤者證實遇難　巴士墮河共釀14死

河北省石家莊市民營鋼鐵企業「敬業集團」的一輛通勤巴士，周一（11日）上午7時許在平山縣渡王母橋時被河水淹沒，最後一名失蹤者周二（12日）證實死亡，令總死亡人數升至14人。有遇難者家屬指，敬業集團已接洽家屬及承諾賠償。省防汛抗旱指揮部同日要求，各地全力做好巡堤查險和風險管控工作。

當地村民介紹，事發地滹沱河連接崗南水庫和黃壁莊水庫，水位上漲時會漫過王母橋橋面。往年雨季，當地會封路阻止車輛行人走近。今年大雨，王母橋橋面早早被淹，不清楚巴士當日何以取道王母橋。惟有網傳片段顯示，王母橋橋面日前被淹，仍有車輛正常通行。

王母橋周二有交警駐守封鎖，勸喻司機改道離開。原先前往敬業集團的車輛改行S241省道，導致交通擁擠。一名前員工表示，敬業集團離縣城區逾10公里，公司每天早上約7時接送員工上班，目前改道導致路程更遠。

事發前，平山縣正於王母橋一側，修建一座817米長的高橋墩公路橋，解決雨季通行問題。目前該工程已在河兩側架起橋墩，尚未完成。此外，一名村民表示，滹沱河以前水位不深，惟有人一直在河道挖沙，才導致了水域變深。