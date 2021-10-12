女子網購法事服務祈福　遭詐騙582萬人民幣

警方拘捕邵某（左二）及華某（右二）夫妻二人歸案。

山西省太原市女子張艷（化名），早前因與男友分手及家中諸事不順，其後誤信一個名叫「元神天師」的網店購買祈福及法事服務，希望為自己及家人消除災難，未料被騙子夫婦詐騙582萬元（人民幣，下同，約698萬港元），她察覺有異後才報警求助。

警方周二（12日）通報指，太原市公安局綜改分局在今年9月接獲張艷報案，她在5月打算從網上購買福袋為家人祈福，於網店「元神天師」購買祈福產品，惟該網店客服宣稱張艷本人及家人被「陰鬼附身」、「惡鬼纏身」，需要破財及做法事化解，單次金額從幾百元至100多萬元不等。短短4個月，張女累計支付法事費用多達40多次。

警方經查後發現，該網店由38歲邵某和34歲華某兩夫妻在淘寶網開設，他們利用張女封建迷信思想，使對方心生害怕，收款後僅在其居住地附近找一空曠場所，以燒紙質元寶的方式進行所謂「法事」，同時用手機拍片傳給張艷聲稱惡事已除，所得贓款則大肆揮霍於購買車輛、房產等。

案發後，警方成立專案組對該案全力攻堅。至上月28日趕赴江蘇徐州市將涉邵、華二人拘捕，他們目前因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。