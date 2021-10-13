美台國防工業會議　台方盼與警衞軍互訪交流

台灣駐美軍事代表團團長余劍鋒以國防部代表身份，周一（11日）在維珍尼亞州出席美台國防工業會議。他希望日後台灣防衞動員署成立後，能與美國國民警衞軍互訪及建立常態交流機制；他亦期望軍售廠商在台灣設廠，減少維修成本、提升效率及加強台灣持續作戰能力。

余劍鋒表示，中國大陸由去年中期開始不斷派遣艦機，常態化侵擾台灣西南空域灰色地帶，意圖消耗台方戰力，並伺機進入台灣防空識別區，逐步壓縮台灣防衞空間。他指大陸近期頻頻舉行針對性、計劃性及實戰化演習，以逐步進逼方式對台灣加大軍事威懾。除加大對台灣軍事威脅外，大陸已具備突破第一島鏈及第二島鏈的作戰能力，並抵近第三島鏈，撼動印太區域國家安全及穩定，呼籲各國合作關注及因應。

余劍鋒承認，兩岸國防資源懸殊，台灣防衞作戰是一場不對稱戰爭。他盼望台軍能與美軍舉行網絡攻防演習、交換情報及交流軍備等，提升台灣戰力。他亦感謝美國總統拜登近期批准對台出售M109A6自走炮，充分展現對台灣防衞能力的高度重視。余劍鋒以F16V戰機及M1A2T坦克為例，希望美國原廠商與台灣廠家合作，建立維修供應鏈，有助美國未來在亞太地區軍事裝備維持妥善率。