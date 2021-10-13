樂玉成斥AUKUS挑動地緣零和博弈　帶來核擴散風險

中國外交部副部長樂玉成日前受訪時指摘，美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）挑動地緣零和博弈，有百害無一利。

樂玉成接受內地官媒專訪，談及中國外交、中美關係以及有關國際和地區熱點等問題。他表示，AUKUS帶來核擴散風險，嚴重違反《不擴散核武器條約》精神，損害《南太平洋無核區條約》，破壞東南亞無核區建設。日前，美國核潛艇在南海發生撞擊事故就是一個警示。雖暫未聽說造成核洩漏，但性質很嚴重。核潛艇頻繁出入南海，核擴散與核安全隱患很大，弄不好將引發核災難。

此外，美英一邊高舉制裁大棒，不允許其他國家開發鈾濃縮技術，一邊明目張膽給澳裝備核潛艇。炮製「中國強硬論」當做遮羞布，也掩蓋不了赤裸裸的雙重標準。此外，AUKUS企圖搞海上霸權，加劇地區軍備競賽，助長軍事冒險，破壞地區和平穩定，中方堅決反對，地區各國和國際社會也有千萬個理由共同反對和抵制它。

中美關係方面，樂玉成指中方同美方保持高層溝通對話，表明中方始終本着善意和誠意，積極推動改善中美關係，對話大門隨時敞開。最近雙方還成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題進行商談並取得進展。這說明對話合作不可或缺，衝突對抗沒有出路。他指美國貿易代表戴琪也承認，與中國貿易「脫鈎」在全球經濟背景下並不現實，美應該思考如何與中國「再掛鈎」；希望美方真正改弦易轍，通過政商共同努力，使經貿合作成為打破中美關係僵局的「破冰船」。

針對美方有些人違背一中承諾，不斷踩紅線、打「台灣牌」，就如同抱薪玩火一樣危險；他勸台灣方面也不要甘願被人當牌打，自以為是「王牌」，到頭來只會淪為「廢牌」和「棄牌」；任何搞「以台制華」、阻撓中國統一和復興的企圖終將失敗。

樂玉成又說，與美國忙於拉各種小圈子、搞地緣零和博弈相對照，中國更加積極維護國際和平穩定。中方在阿富汗、伊核、朝核等問題上發揮獨特的建設性作用，維護地區和平穩定，堅持真正的多邊主義，積極推動全球治理體系改革，堅決反對搞「新冷戰」。

關於孟晚舟回國，樂玉成指，孟晚舟被非法拘押近3年裏，黨和政府時刻牽掛；而中美兩國元首通電話時，中國領導人要求美方盡快妥善解決。