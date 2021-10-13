鳥擊戰機座艙蓋受損　飛行員冷靜應對安全着陸

內地軍網周一（11日）公開片段，顯示海軍航空大學艦載戰機飛行員近日在飛行訓練過程中遭遇鳥擊，致前座艙蓋80%面積受損，幸在2名飛行員配合下，戰機最終安全着陸。

據海軍航空大學某訓練團飛行教官梁李彬表示，其駕駛的戰機當時飛越一座山谷，頭上方突然出現一大群雀鳥，之後便撞上戰機。同機飛行學員曲坤指出，當時戰機離地面高度約100米，撞擊發生瞬間，機身劇烈抖動，另相當於17級大風三倍的強烈氣流湧進座艙，他完全無法聽到無線電。

雖然情況危急，但曲坤很快便定過神，並跟隨梁李彬一同帶杆、收油門、減速、上升高度。當減速後，機身抖動亦隨之減輕。梁李彬這時透過機上屏幕檢查引擎的轉數和溫度，確認情況良好。與此同時，駕駛另一跟隨機的學員齊玉便上前，利用手勢向梁、曲二人傳達塔台的指揮意圖，最終人機安全着陸。

海軍航空大學某訓練基地飛行指揮員孫政雄表示，近年訓練過程特別注重高難度訓練課目的特別情況演練，通過細化各課目全程應急預案，不斷強化飛行員的自主準備能力，使學員純熟掌握處置的方法、程序和注意事項，提高應對突發情況的能力。