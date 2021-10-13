非法穿越鰲太線失蹤驢友屍體尋回　因失溫致死

內地三名驢友（登山愛好者）上月底從陝西省寶雞市太白縣非法進入「鰲太線」期間，其中一人失蹤。內媒周二（12日） 從太白縣教體局獲悉，周日（10日）下午在鰲太線南天門下緩坡100米地方發現一具遺體，經確認為失蹤的53歲河南鄭州驢友吳某飛。

吳某飛於上月25日與另外2名驢友結伴穿越鰲太線時，在上山途中感到不適，在海棠河上方2800營地分開行走後與同伴失散。同伴之後下山求救，再返回營地時已找不到吳某飛。太白縣應急管理局之後聯絡專業救援隊上山搜救，森林公安也介入。10月2日救援隊上山開展搜救工作，因山上大風大雪被迫撤回。翌日起寶雞全市下起大雨，救援工作又被迫終止，直至10月8日救援人員才再次上山。

在其後4日三夜裏，參與搜救工作的專業搜救人員、村民和嚮導共13人，冒着雨雪，在結冰的山路趕往失散地點，最終發現一具因失溫致死的驢友遺體。另搜救隊途中發現了另一名從廣西玉林非法穿越的驢友，也一同將其安全帶下山。

太白山國家級自然保護區管理局一名負責人證實，的確找到了一具遇難驢友的遺體，但仍需主體搜救部門和家屬進行確認。負責這次搜救行動的太白縣教體局救援隊負責人於發現遺體當日下午表示，在南天門距離水源地下方發現了該名失聯驢友的遺體，目前已聯絡家屬處理善後事宜。