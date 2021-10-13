「圓規」威力增強　兩岸沿海多地停課

颱風「圓規」於周三（13日）早上5時已由強熱帶風暴級加強為颱風級，其中心位於海南省萬寧市以東約350公里的南海西北部海面上，料最快下午於海南沿海登陸。隨着圓規逼近，福建省福州市、泉州等地周二（12日）起已宣布停課，周三廣東省陽江市和湛江市徐聞縣發布颱風橙色預警，兩地中小學及託兒機構停課。同日海南多地大中小學、幼稚園、託兒所、職培及校外培訓機構均停課。台灣花蓮周三上午有水浸警報，當地5鄉鎮和台東2地當日停課。

大陸中央氣象台於周三上午6時發布颱風橙色預警，預計圓規將以每小時25至30公里的速度向偏西方向移動，於下午到晚上在海南文昌到陵水一帶沿海登陸，登陸強度為颱風12至13級（風力每秒33至40米）。登陸後強度逐漸減弱，穿過海南島，周四（14日）凌晨移入北部灣，後移向越南北部。

周二福建省維持防颱風Ⅳ級應急響應，廈門、漳州則提升防颱風應急響應至Ⅲ級。該省2,039艘漁船已全部回港避風，296個海邊景區和景點全部關閉，涉海在建工地和海上施工平台也全部停工，沿海客運航線關停128條，沿海各地市共撤離群眾2.6萬多人，暫未有傷亡和災情報告。

據台灣氣象局資料顯示，自周一（11日）凌晨零時至周三早上7時40分，屏東縣西大武山累計積雨量達到1,257.5毫米，宜蘭翠峰湖和太平山累計雨量亦近千毫米，花蓮縣赤柯山和天祥則累計逾800豪米。台媒報道稱，花蓮玉里鎮源城里土石流災情嚴重，泥水湧入民居致多人被困，幸最終獲救。另台東台30線玉長公路東端29.8公里處，周三清晨發生路陷，來回行車中斷，為玉長公路開通13年以來首次。