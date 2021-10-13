台陸軍司令訪美會軍方高層　陸官媒警告戰爭一觸即發

繼美媒日前報道美軍秘密駐台訓練台軍至少一年後，台國防部長邱國正周二（12日）證實陸軍司令徐衍璞日前率團赴美訪問，但強調不是密訪，而是年度交流。大陸官媒同日發文批評此舉延續了美台軍事交流逐漸走向枱面的動態，是美國對「一中政策」的進一步背棄，也是對大陸的最新挑釁。

台媒周一（11日）引述美方消息人士稱，徐衍璞上率領小型訪問團於上周六（9日）起行前往華盛頓，參與美國陸軍協會年度會議兼展覽會，期間除密集舉行針對美軍未來發展的論壇和專題演講，各國軍工廠商也會展示先進或具有潛力的陸軍裝備，堪稱是北美最大規模的年度地面防務裝備博覽會。而徐屆時亦會與美國國防部高層會面。

之後，徐將轉往夏威夷出席台美「陸威」年終會議。陸威是台陸軍與美軍事合作交流業務的代號。會上徐將與美國太平洋陸軍司令弗林就明年雙方軍事交流合作交換意見，同時拜會美軍印太司令阿奎利諾。

大陸官媒周二晚發文稱，台海局勢的確進入前所未有的高危時期，可以預見，美台勾結的動作會愈來愈多，作為回應，中國大陸的軍事鬥爭準備將愈來愈密集、明確。反過來美台又會用新動作對沖大陸的行動，鑑於三方的互動高度尖銳，戰爭恐以難以預測的方式被突然觸發。文章又警告，民進黨當局抱着僥幸心理，以為大陸為了延續發展不會讓戰爭發生，而大陸接下來就要打掉他們這種僥幸，給僵持的台海局勢創造一個突破口。