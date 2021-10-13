傷者家屬委託做偽證　法醫判囚8個月不服上訴

廣東肇慶市廣寧縣一交警中隊長的兒子梁某勇2019年酒後駕駛撞倒程姓女子後逃逸，女子多個月後死亡。廣東德勝法醫臨床司法鑑定所所長梁利（化名），被指接受傷者家屬的委託，在鑑定意見書上，刻意將輕傷改為重傷1級。法院於今年1月審理後宣判，認為梁男的行為已構成偽證罪，判囚8個月。惟梁男不服上訴，肇慶中院上月已立案審理。

縣委宣傳部、警方等部門去年多次通報稱，梁某勇於當日聚餐期間飲酒，事後開車離開時將橫過路面的程女撞倒後逃離現場，警方翌日才找到肇事司機。程女的傷勢經3次鑑定，第1次和第3次均顯示輕傷，只有梁利鑑定為重傷。程女最終因白血病惡化死亡，有鑑定報告顯示，外傷與她的死因無關，僅存在輕微因素的不利影響。

涉事司機最終因未造成被害人重傷以上損害，依法不構成交通肇事罪，檢方決定不向法院起訴。死者家屬近日強調，目前正在維權，認為程女的死因與交通事故有非常大的關聯。

針對梁利涉偽證罪，廣東肇慶市四會市法院審理認為，他在刑事訴訟中作為鑑定人接受請託，其妻子收受程女姊姊的5,000元人民幣（約6,025港元），將傷勢改為更加嚴重的程度，故意作虛假鑑定陷害他人，其行為已構成偽證罪。惟梁男否認控罪，不清楚妻子收錢；程女家屬亦否認上述說法。