奢侈品牌菜市場搞宣傳　女子買菜拍照後即棄捱批

意大利知名奢侈品牌普拉達（Prada）為配合今年秋冬廣告宣傳，近日與上海烏中市集舉辦聯乘活動，除利用新一季花紋圖案為市場粉飾外，消費者購物滿20元人民幣（約24港元），可獲贈限量印花紙袋。有當地報道稱，有年輕女子為取得限量紙袋，買菜後竟在市場外把菜丟進垃圾桶，遭網民諷刺為現代版的「買櫝還珠」。

位於上海徐匯區烏魯木齊中路的烏中市集自上月27至本月10日舉辦該快閃活動，吸引大量社交網博主和時髦男女前往打卡，有網民更稱「我唯一買得起的Prada終於出現了」。在活動最後一天，有內媒記者發現一名身穿碎花裙的年輕女子，在買下芹菜後，先在市場樓梯通道擺拍，其後離開市場時，將剛買回來的芹菜直接丟進路旁垃圾桶，令在旁的清潔工人目瞪口呆。

對這次活動，市民有不同反應。家住當地的鄒女士表示，「感覺蔬菜挺貴的」。有攤主則表示，平時來買菜的主要是附近居民，還有一些保母和鐘點工，雖然很多來打卡的年輕人未必能認識所有蔬菜，但通過這次活動，把年輕人帶進菜場也算是一件好事。

內地官媒周一（11日）發評論，形容女子買菜拍照後掉進垃圾桶是現代版的「買櫝還珠」，既諷刺又可悲。文章稱，現代營銷搞噱頭無可厚非，有錢就買本身無罪，但煙火氣的生活絕非騷場，比起能在朋友圈收集點讚的奢侈品紙袋，不浪費、尊重勞動者的修養和敢於打破虛榮，才是最貴的奢侈品。