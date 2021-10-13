大陸斥民進黨當局販賣「兩國論」　必打擊遏制

台灣的蔡英文總統日前發表演說，提到兩岸「互不隸屬」，台灣前外交官擔心言論令兩岸緊張加劇。大陸國台辦發言人馬曉光周三（13日）強調所謂「互不隸屬」就是赤裸裸的販賣「兩國論」。對台立法院長早前稱，美台於2028年可達成「建交」。馬曉光直斥這是白日夢，「把這個夢帶進棺材裏也實現不了」。

馬曉光當日在國台辦記者會上回答記者稱，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，兩岸決不是「國與國」關係，無論台民進黨當局企圖怎樣包裝台獨分裂主張，都不能掩蓋其分裂國家的邪惡用心，也說明民進黨當局的謀獨挑釁造成當前兩岸關係緊張動盪，威脅台海地區和平穩定，北京當局有必要打擊遏制。

本月初，解放軍軍機於5日內派出150架次軍機飛赴台空域。台國防部長邱國正形容是他從軍40年見過最嚴峻的時刻，更警告大陸於2025年將全面攻台的能力。馬曉光強調，解放軍演訓活動是針對台獨分裂活動和外部勢力干涉，目的是維護台海和平穩定，捍衞國家主權和領土完整，維護兩岸人民的共同利益，完全是正義之舉。民進黨當局炒作所謂大陸「軍事威脅」，完全是顛倒是非，倒打一耙。