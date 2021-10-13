內地嬰出生2日夭折捐腎　成最低齡捐贈者

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院泌尿科腎移植團隊近日成功完成一項極其艱巨的腎臟移植手術，因為捐腎者是名體重僅1.07公斤的早產嬰，是國內至今最低年齡和最低體重的捐贈者。

捐贈者歡歡（化名）在其母親體內僅29周便出生，2日後不幸夭折。歡歡的父親表示，家人都非常期待孩子出生，希望她能多看看這個世界和陪伴父母，但當確定其已無法挽留時，決定捐出孩子有用的器官，「讓寶寶的生命以另一種方式延續下去」。最後歡歡的雙腎被移植到患有尿毒症的曉曉（化名）體內。

仁濟醫院人體器官獲取組織、泌尿科腎移植團隊等科室，隨即制訂詳細的器官獲取及移植手術方案。由於歡歡的2個腎臟長度和直徑僅為2.5和2.9厘米。泌尿科主任醫生張明指出，這麼輕磅的捐贈者和這麼小的捐獻器官，任何一個環節稍有失誤都會導致手術失敗。

張明稱，內地兒童器官捐贈於2015年才出現，整個移植界都在積極探索。近年捐贈者的最低年齡記錄不斷被刷新，一方面由於器官供應嚴重短缺，同時亦因醫生經驗積累和成熟。手術1個多月後，曉曉的肌酐逐步下降至接近正常水平，超聲波下可見移植的腎臟已經由原來冬棗大小長到雞蛋般。目前曉曉已順利出院。