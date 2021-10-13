房屋坍塌釀5死7傷　20公職人員被問責

湖南郴州市汝城縣盧陽鎮一居民自建房今年6月19日中午突然倒塌，造成5死7傷。據省應急管理廳周三（13日）發布的調查報告顯示，認定事故是一宗較大生產安全責任事故，並對相關責任人員嚴肅追責問責。其中，5人被移送司法機關處理，20名公職人員被追責問責和組織處理。

據官方公布的《汝城縣「6•19」較大房屋坍塌事故調查報告》顯示，經過現場勘查、調查取證等分析及認定，事故直接原因是坍塌房屋的地基承載力不能滿足規範要求，且房屋上層受拉區未配置鋼筋，受毗鄰房屋拆除和開挖的影響下，改變了原有地基土質促使地基變形，承載力降低導致整板基礎斷裂。涉事房屋因整板基礎斷裂後失穩傾覆，導致瞬間坍塌。

事故發生後，省政府立即成立事故調查組，依規依紀依法對相關責任人員嚴肅追責問責。對存在失職失責的汝城縣盧陽鎮、汝城縣住房和城鄉建設局、汝城縣城市管理和綜合執法局、汝城縣自然資源局等單位部門的20名相關責任人，分別給予黨內嚴重警告、免職、記過、誡勉問責等處理。

其中坍塌房屋的主要出資人和建設經辦人何廣林、施工承包人何貴芳；坍塌房屋旁擬重建房屋房主何春養、地基開挖時現場指揮人員何超、挖掘機司機何建峰等5人，因涉嫌重大責任事故罪被移送司法機關處理。