南海撞船美核潛艇　同級海狼號已回國

美國海軍攻擊核潛艇康涅狄格號本月初在南海潛航時撞到異物受損，中國外交部指摘美方拖延及隱瞞事故詳情；美國國防部周二（12日）否認，指事後已經發放新聞稿。康涅狄格號姊妹艦海狼號早前亦部署西太平洋，它周一（11日）現身西岸水域。

美國國防部發言人柯比周二表示：「發出新聞稿是隱瞞事故的奇怪方法。」他沒有回應康涅狄格號到底在南海水下撞到甚麼，只着記者向海軍查詢。中國官媒周三（13日）報道，追蹤南海軍事動態的中國智庫南海戰略態勢感知計劃主任胡波推測，事發在海南島以南、西沙群島以北，即兩地與巴士海峽的三角區域中間。

胡波解釋美軍在該個南海三角區域非常活躍，康涅狄格號本月2日出事，同月4日美軍卡爾文森號航空母艦打擊群從巴士海峽進入南海，按照美軍部署方式，攻擊核潛艇在打擊群前方300公里至500公里位置；假如康涅狄格號配合卡爾文森號行動，它很明顯位處該三角區域，附近同時是中國解放軍核潛艇的基地。

另外，康涅狄格號還有兩艘同屬海狼級的姊妹艦，其中海狼號周一現身華盛頓州西雅圖水域；該艦今年6月9日從該州基策普海軍基地前往西太平洋巡航。另一姊妹艦吉米‧卡特號近期一直在加州水域執行任務，不時進出聖迭戈港口。