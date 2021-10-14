華6軍艦入日本海　美偵察機飛赴黃海

西太平洋軍事形勢白熱化之際，日本防衞省周三（13日）通報，一支由驅逐艦、護衞艦、補給艦及潛艇支援艦組成的中國海軍特遣隊，穿越對馬海峽進入日本海。與此同時，美國空軍一架偵察機周三從南韓飛往黃海上空執行任務。

日本防衞省統合幕僚監部表示，海上自衞隊當地時間周一（11日）下午在對馬島西南方向320公里海域，發現6艘中國解放軍艦艇航向東北方，分別是055型驅逐艦南昌號、052D型驅逐艦昆明號、054A型護衞艦濱州號及柳州號、903A型補給艦東平湖號、926型潛艇支援艦洪澤湖號，它們穿越對馬海峽後進入日本海。

日本海上自衞隊對上述中國軍艦，展開海空兩路警戒監視及收集情報，派出護衞艦神通號及多用途支援艦天草號，以及P1海上巡邏機。值得一提的是，這支中國海軍特遣隊包括潛艇支援艦，分析認為這代表可能還有一艘核動力潛艇。

另一方面，中國智庫南海戰略態勢感知計劃周三表示，美國空軍一架派駐南韓的U2偵察機當天飛入黃海，疑似收集中國的軍事情報。去年8月25日，中國國防部指美軍一架U2偵察機當天挑釁，擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區。