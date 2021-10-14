內地漢捅殺醫生一審判死刑　辯稱因病犯罪不獲採納

江西省吉水縣男子曾某升因對吉水縣人民醫院醫生胡淑雲不滿，今年1月前往醫院用匕首將其捅殺。案件於上月29日在吉安市中級人民法院一審宣判，曾某升因犯故意殺人罪被判處死刑，剝奪政治權利終身，同時賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失19.7萬多元人民幣（約23.6萬港元）。據知辯護律師提出曾某升是「因病犯罪」，惟未被法庭採納。周三（13日）曾某升親屬表示，已提出上訴。

判決書顯示，曾某升於去年1月因胸悶、頭暈前往吉水縣人民醫院就診，住院期間認為胡淑雲沒有及時列印動態心電圖報告，而且對其病情描述過重，由此產生不滿。2020年底，曾某升自感身體健康每況愈下，遂產生報復殺害胡淑雲的念頭。

據悉，曾某升患有焦慮障礙，但作案時其辨認能力和控制能力完整，評定為有完全刑事責任能力。庭審時辯護律師提出，胡淑雲對曾某升的醫療行為存在明顯過錯，且該過錯與曾某升出現的焦慮、抑鬱狀態存在因果關系。雖然鑒定意見稱焦慮症不影響行為能力判斷，但是因病犯罪，量刑時可酌情考慮。

但經查，胡淑雲在曾某升入院當天開出的長期和臨時醫囑，均正常並符合規範；吉水縣人民醫院對曾某升用藥合理，不存在誇大病情、為增加業務收入而過度醫療；曾某升入院後經治療，其臨床症狀有明顯好轉。吉安中院故不採納曾某升因病犯罪的辯護意見，又認為曾某升為報復，事先預謀並準備作案工具，在公共醫療場所公然持匕首行凶，主觀惡行極深，犯罪手段特別殘忍，依法應予嚴懲。