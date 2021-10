世衞擬設26人專家組再查新冠病毒源頭　冀中國合作

世界衞生組織周三(13日)提議選派26名專家,組成新的專家組調查新冠病毒的源頭,世衞希望專家組能夠再到中國調查,希望中國可以合作。

世衞提議成為「新病原體起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,SAGO)成員的專家,部分人曾經在今年較早前到中國武漢進行新冠病毒溯源調查,包括荷蘭病毒學家科普曼斯(Marion Koopmans)、丹麥流行病學家費希爾(Thea Fischer)、越南生物學家阮洪(Hung Nguyen),以及中科院北京基因組研究所副所長楊運桂。專家組會調查新冠病毒最先如何感染人類,又會為將來爆發新疾病設立調查框架,世衞會就專家組名單進行兩星期的公眾諮詢。

世衞總幹事譚德塞在聲明中說:「了解新病原體從哪裡來,對於預防未來可能爆發疫情大流行至關重要,並且需要廣泛的專業知識。我們對從世界各地揀選出來加入SAGO的專家的才能,感到非常滿意。」

世衞突發衞生事件執行主任瑞安認為,新專家組可能是確定新冠病毒源頭的最後機會;世衞傳染病及流行病專家范克爾克霍夫則表示,希望專家組能再到中國調查並得到中方合作,她指仍要進行超過30項研究,以確定新冠病毒如何從動物傳給人類;而對於有報道指中國在2019年曾對武漢居民進行抗體檢測,范克爾克霍夫認為對了解病毒源頭至關重要。

中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭就在另一場記者會上稱,之前病毒溯源聯合調查的結論已非常清楚;他指國際專家已兩度前往中國,因此是時候到其他地方調查,又指若繼續進行科學研究應基於科學,而非由情報機構進行調查。