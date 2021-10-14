動物園替水禽集體接種疫苗　技術人員分工合作

每年10月是北京動物園替園內動物集體接種疫苗的時間，周二（12日）上午在水禽湖，工作人員替斑頭雁、大天鵝等水禽進行接種。50多名技術人員分成不同小組，有人負責採樣驗血，有人負責測長量重，也有人負責注射和做記錄。而要讓這些動物貼貼服服地接受體檢，過程絕不容易。

早上8時許，技術人員分乘3隻小船慢慢接近水禽集中的湖面，之後各船合攏並把水禽趕向岸邊。北京動物園獸醫院院長普天春稱，由於不能強制或使用工具，所以這是一個鬥智鬥力的過程。普指出，雖然一些動物在過程中逃跑，但技術人員一旦發現牠未接種疫苗，也會及時補種。

水禽的體檢分疫病監測和身體檢查兩類，前者需要進行咽喉採樣、肛門採樣和採集血液樣本；後者則主要是測量體長、體重等，每個環節都由2至3人配合完成。據指量度動物體重的方法，是由一名技術人員抱着水禽站到秤上，另一人將重量記下，旁邊寫上技術人員的名字，之後將技術人員的重量減除，便得出動物的體重。

動物園的動物需接種禽流感和新城疫疫苗，前者採取肌肉注射，後者則滴進動物的鼻孔或眼中，所有動物都必需完成2劑接種。此外，每年4月至9月動物園還對動物進行定期的寄生蟲普查、驅蟲等工作，透過監測和建立健康檔案，有助動物降低發病和死亡率。