內地昨增21宗確診　二連造特市現本地個案

內地周四（14日）通報前一日新增21宗新冠肺炎確診病例，1宗本地病例由內蒙古錫林郭勒盟通報，其餘為境外輸入，無新增死亡病例。內蒙古新確診個案於例行核酸檢測中發現，病例所在地點二連造特市周四中午起將在全市範圍開展全民核酸檢測。

二連浩特市本土確診病例為該市物流園區閉環管理人員，周二（12日）接受隔日例行核酸檢測時發現一組樣本受感染，周三（13日）對全區32人進行檢測，發現其中1人受感染。同日下午經錫林郭勒盟疾控中心覆判結果同樣顯示受感染，經自治區醫療救治專家組會診，診斷為確診病例。

該確診者目前已送往醫院接受觀察治療，相關接觸人員已全部進行集中隔離醫學觀察。為防止疫情擴散蔓延，二連浩特市疫情防控指揮部除啟動全民核酸檢測，又宣布市內各機關企事業單位停工停產，各大中小學、幼稚園停課，各類經營場所暫停營業。水電油氣暖及通訊等基本民生保障部門要加強值班值守，確保正常運轉。

全國前一日新增20宗境外輸入病例分布為雲南6宗，天津3宗，山東、廣東、廣西各2宗，遼寧、上海、浙江、河南及湖北各1宗；同日新增22宗無症狀感染病例，均為境外輸入。目前內地累計96,478人確診，現有確診病例630宗，至今共4,636人病亡。