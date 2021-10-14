青年「瘦如雞骨」看守所內死亡　官方否認虐待

內地周三（13日）有媒體報道指，一名19歲無業青年在四川成都的看守所內死亡，家屬指孩子的肋骨像雞骨架一樣，事件引發社會輿論關注。官方周四（14日）通報事件，指報道內容存在不實，排除該青年受傷死亡，檢察單位亦未發現監管民警有體罰虐待行為。

官方通報指，19歲死者易某某是甘肅迭部縣人，生前暫住四川都江堰市，有多次犯罪前科，去年7月3日因涉嫌盜竊罪被都江堰市公安局刑事拘留，由都江堰市看守所羈押，其後鑑定他完全刑事責任能力，同月29日因疫情關係把他轉到成都市看守所羈押。都江堰市人民檢察院同年8月7日批准對他逮捕，案件翌月28日進入審查起訴階段。

易某某去年11月4日凌晨身體不適，駐所醫生及成都郫都正誠醫院醫生到場救治，當日上午轉往成都市第三人民醫院，惟搶救無效死亡，醫院診斷為呼吸心跳驟停。官方否認「看守所以疫情為由，至今沒讓死者家屬看到11月4日事發前4天的監控錄像」的說法，指家屬在律師陪同下，已於今年7至10月期間到看守所查看11月1日前的錄像，但提出擇日再看11月1至4日的錄像。

通報又指，因死者家屬拒絕查看監控錄像，拒絕驗屍，不認可公安和檢察機關的結論，並在無法律依據下提出巨額賠償，導致成都市看守所沒法按規定善後，雙方至今仍未達成共識。通報澄清，死者家屬從未提出過取保候審申請；並說明「孩子的肋骨像雞骨架一樣」的情況，是因為他在看守所食量較小，調查證實不存在同監室人員對他欺壓霸凌等行為。