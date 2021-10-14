內地規範繼續教育廣告　不得作合格保證

內地教育部、市場監管總局、中央網信辦、工業和信息化部和公安部近日聯合印發通知，對高等學歷繼續教育（包括成人教育、網絡教育、開放教育和高等教育自學考試等）廣告發布、內容、程序等提出規範要求，並部署開展違法違規廣告專項整治行動，推動建立長效監管機制，以淨化高等學歷繼續教育發展環境。

五部門聯合印發《關於加強高等學歷繼續教育廣告發布管理的通知》，列明未經高校法人書面授權或省級自學考試管理機構審查備案，企業單位、社會組織或個人不得發布或以教育諮詢、學歷提升服務等名義，變相發布涉及具體高校的高等學歷繼續教育和自學考試助學活動廣告。高等學歷繼續教育廣告訊息必須真實、準確並合法，不得出現「快速取證」、「免考包過」、「考不過退款」等對教育效果作出明示或暗示的保證，亦不得混淆與主考學校學歷教育等的區別。

通知要求高校應嚴格履行辦學責任，完善廣告宣傳管理制度，各地有關主管部門亦要督促各大門戶網站、搜索引擎等互聯網媒介加強審核相關廣告。官方部署各地開展為期3個月的專項整治行動，查處違法違規案件。