華使館批美台政軍來往　嚴重違反一中原則

美國國務次卿費爾南德斯、亞太事務助卿康達於周二（12日）分別會見駐當地台北經濟文化代表處代表蕭美琴，事後在社交網發布消息，稱美國對台承諾堅如磐石，期待進一步深化美台關係。中國大陸駐美國大使館發言人周三（13日）對此表示堅決反對、強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。

除上述美台官員和代表見面外，另有報道指，美方邀請台陸軍司令徐衍璞訪問。華駐美使館發言人批評，美方言行嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。美方領導人和高級官員多次表示，美方從無意改變一個中國政策。但陸方指美方的言行一再表明，其承諾根本就是一句空話，奉勸美方停止這種說一套、做一套的拙劣伎倆，並趁早拋棄「以台制華」的幻想。

華駐美使館發言人強調，任何挑戰一個中國原則和陸方核心利益的言行，必將遭到陸方堅決回擊。美方不要幻想一邊尋求陸方支持配合，一邊恣意妄為在台灣問題上挑戰陸方紅線。陸方敦促美方以實際行動落實雙方元首通話精神，兌現承諾，為陸美關係重回健康穩定發展軌道創造條件。

據台媒引述駐美代表處表示，康達與蕭美琴會面1小時，雙方談及美台雙邊與區域等議題，會面氣氛友善和正面，展現美國政府高度重視雙方關係，積極鼓勵雙邊各層級交流的政策立場。