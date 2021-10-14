前夫燒死女網紅案開審　家屬冀重判死刑

四川阿壩州30歲藏族女網紅拉姆，去年9月在家中直播時，被前夫唐路用汽油點火焚身，其後不治離世。案件於周四（14日）早上9時在汶川縣人民法院開庭審理。死者家屬趕來聽審，希望此案能得到公正的審理，嚴懲兇手，明言他們的訴求是判處他死刑，並立即執行。

拉姆的親生姐姐卓瑪向內媒表示，她與家人早於周二（12日）已從阿壩州金川縣觀音橋鎮趕來汶川縣，準備在開庭當日以受害者家屬的身份出席，一直希望能為妹妹討回公道。卓瑪表示，過去一年非常煎熬，一度感到對不起妹妹，直言「現在一直都是失眠，根本睡不着」。

卓瑪談到如何度過這一年時泣不成聲，指出事後家中的房子被毀，現在父親臨時住在鎮上的養老院，說話更少，人消瘦下來，自己和丈夫為案件奔波也難以工作。她表示，妹妹生前希望帶父親去一次拉薩，她打算處理好妹妹的事情後，帶父親去拉薩，完成妹妹的心願。拉姆去世時唯一擔心的就是爸爸跟孩子們，卓瑪將代為照顧他們。她感謝妹妹在全國各地的粉絲及有心人，在最困難無助時向他們提供幫助。

本名阿木初的拉姆去年9月14日晚上在家中直播時，被前夫唐路用汽油引燃焚燒至全身90%燒傷，她留院兩周後同月30日不治。警方在案發當晚將涉嫌故意殺人罪的唐路抓獲，同年12月10日批准逮捕。據報，二人去年兩度離婚，原因是唐路家暴，但拉姆一度因孩子而復婚，其後徹底死心，但一直遭對方用孩子和家人威脅復合。