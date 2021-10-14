舊樓大火警帶走4人調查　市長赴災場視察

台灣高雄市鹽埕區的城中城大樓周四（14日）大火傷亡慘重，起火原因有待調查。現場有大量雜物堆積，有傳事發前有情侶在現場吵架後遺下煙頭，不久後便發生火警，惟警方翻查閉路電視畫面未發現有人爭吵。警方已掌握一名疑犯身份，帶走包括住戶、報案人和目擊者共4人調查，未排除人為縱火。

火警發生後，高雄市長陳其邁趕赴現場了解情況。他表示，正在清查人數，並逐一比對住戶。市政府已啟動大量傷患救護機制，多家醫院的醫療團隊都在現場候命，醫院持續收治傷患。他指城中城大樓是位於鹽埕區的老舊建築，住戶包括弱勢或邊緣戶民眾，部分是租戶，正清查是否仍有人被困。

總統府發言人張惇涵周四表示，台灣的蔡英文總統早上已跟陳其邁通電話了解救災及傷亡狀況，又要求行政院相關部會和高雄市政府全力搶救，協助居民安置、善後等事宜。行政院發言人羅秉成較早前也表示，行政院長蘇貞昌已指派內政部長徐國勇趕赴高雄，就相關善後事宜提供必要協助。

事發的鹽埕區過去是高雄市中心行政區，也曾是市政府所在地。城中城大樓開幕曾風光一時，但隨着商圈轉移、市政府遷移至苓雅區，加上日久失修，大樓後來成為當地有名的破舊建築，甚至被戲稱為「鬼樓」。後來大樓被人分間成套房出租，出入人士變得複雜，治安每況愈下。大樓於1999年曾發生火警，當時無人傷亡。