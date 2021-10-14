台防長：台不發動戰爭　解放軍有動作會回應

台海局勢持續緊張之際，台灣的防長邱國正周四（14日）在立法院表示，戰爭要出師有名，解放軍目前欠缺這個「名」，如果台灣有任何動作，陸方便有藉口，因此台方不會引起戰端，但會掌握解放軍所有動作，強調「我們的戰機不是塑膠機擺着不動的」，台軍不會毫無反應。

邱國正周四早上率國防部作戰及計劃參謀次長葉國輝等將領，列席立法院外交及國防委員會，以「因應台灣周遭環境變化，台軍整體戰力整備精進作為」為題進行專案報告。被問及絕不發動「第一擊」的說法時，邱國正舉例反問，若解放軍「以兩棲攻擊艦載兵，不開槍炮，直接從港口往我台中港開過來，難道只能用廣播驅離嗎？」他指並不可能，強調該說法是指台方不會是發動戰爭的那一方。

有綠委認為，若不說清楚，解放軍恐能從容部署和集結，發動閃擊戰，對台灣不利。邱國正回應指，解放軍要等師出有名，台方若有任何動作，讓對方以此為藉口，台方將招架不住。他表示，一旦有動作逼迫就要應戰，所謂首戰即決戰、首戰即終戰是不可能的，發起戰爭有完沒完，不是單方面說了決定。他指出，解放軍一有動作，台方會掌握，後續動作是研判重要迹象，包括是不是更多兵力在集結等。