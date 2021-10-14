舊樓大火幸存者揭防煙門被盜　火勢急蔓延

台灣高雄市鹽埕區的城中城大樓，周四（14日）發生全台近26年最嚴重火災慘劇。一名在10樓居住的戴姓幸存者透露，原本設於6樓至7樓梯間的防煙門，懷疑被其他住戶偷走變賣，導致火勢迅速向7至10樓蔓延，死傷者疑因此來不及避難，葬身火海。

戴姓住戶指，他當日凌晨3時許被救出，因吸入濃煙不適送院。惟其住在8樓的父母因行動不便，未能即時逃離，生死未卜。就防煙門被盜的問題，幾名住戶過去曾組成類似管委會的組織處理事件，卻一度把往天台的逃生大門鎖上，大門經其他住戶向消防反映才重新打開。

一名在9樓居住、任職的士司機的男子憶述，他周四凌晨約2時50分放工回家，突然聞到附近有塑膠燃燒的氣味。他循味找至大樓一間廢棄店舖時，現場突然發生爆炸，冒出火光濃煙。他立即拉水喉嘗試滅火，惟未果，最終自行逃離。

另一名住在9樓的毛姓住戶表示，他當日凌晨3時睡覺時，聽到對面住戶大喊失火才被吵醒，發現樓下冒出大量濃煙。他立即乘搭升降機逃至1樓，卻發現火勢太大，遂從地庫出口逃生。毛憶述，他出升降機1分鐘後，整幢大樓便停電，火勢已蔓延至2樓以上。