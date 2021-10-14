台舊樓大火釀近百死傷　住戶倉皇逃生餘悸猶存

台灣高雄市鹽埕區的城中城大樓周四（14日）發生大樓火警，造成46死41傷慘劇。東網記者在災後前往現場直擊，有成功逃生的居民透露，他直至案發12小時後仍然心有餘悸，更批評大樓猶如廢墟多年，政府一直未有安排更新或重建。

已71歲高齡的吳先生表示，他當晚及時從11樓住處倉皇逃生，直至案發12小時後仍然驚魂未定，早餐和午餐都吃不下。他憶述自己因為心煩哥哥的病情而失眠，結果聽到爆炸聲及居民大喊「失火了」、「快逃」，再聞到燒焦味後就往樓下逃，由於大樓升降機經常停止運作，他因此對後樓梯的逃生路徑非常熟悉，幸運地憑一己之力逃出。

吳先生向東網記者透露，他在20多年前城中城大樓還很熱鬧時，買了上述15坪大的單位，與現年80歲的哥哥同住，看盡大樓的沒落：由剛搬來時樓下仍有戲院、餐廳、卡拉OK、酒店，變成相繼停業；大樓管委會發生管理及產權糾紛後解散，「大樓的垃圾沒人收、升降機壞了沒人修」，整幢大樓破破爛爛，成了市民口中的「鬼樓」。他和哥哥相依為命地住鬼樓內，一直擔心會出事，結果真的被他碰上了。

他又提到，大樓剩下的住戶「不是老、就是病，根本沒能力自治管理」。部分樓層、住戶有產權糾紛，即使政府貼公告命令改善，亦沒有管理委員籌辦。不幸中的大幸是，吳先生的哥哥2天前因心臟病住院，「若是2兄弟都在，恐怕會逃不出去」。

駐台記者郭良傑報道