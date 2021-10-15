區政府雨夜強拆民宅　7旬婦求合理賠償

河南洛陽市老城區政府，8年前為建設旅遊景區，迫遷老城區多名住戶，期間強行斷水斷電，隨後更派人在凌晨強拆民宅。內媒周四（14日）報道，洛陽市中級人民法院判政府向現年72歲的熊姓女戶主賠償315萬（人民幣，下同，約380萬港元）。熊婦不滿賠償額僅等值於其民宅的一半，表明會繼續上訴。

熊婦憶述，老城區政府2013年9月，印發《洛陽古城（老城區東、西南隅歷史文化街區）保護與整治項目國有土地上房屋徵收決定》，要求街區9,000多戶、2萬餘名居民接受政府的安置標準，搬遷騰地。由於不滿意徵收條件，多戶居民未有照辦。

詎料，2015年1月凌晨的雨夜，突然有接近30人來到熊婦祖宅前，打算強拆。她當時曾報警，惟警方聲稱去錯地方，待他們到場時祖宅已被拆近一半。兩天後的凌晨，再有工程車到場破壞其祖宅，熊婦從城區外趕至記錄相關車牌證據，及後警方卻撤銷立案，稱事件不構成犯罪。

事件引發老城區逾300戶居民不滿，一同把區政府起訴至法院，才令政府停止強拆。老城區政府2018年4月承認，熊婦家祖宅是被「誤拆」。 翌年，洛陽市中院判處老城區政府按照2013年、2014的價格標準，向熊婦賠償158萬元（約190萬港元），遭熊婦一家拒絕。熊婦去年9月起訴老城區政府，索償1,600萬多元（約1,933萬港元）。