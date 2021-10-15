登山客登鳶嘴山表演噴火　涉違法急刪相道歉

台灣有登山客近日攀上位於雪山西南稜後段的鳶嘴山，站在山頂尖石上表演噴火特技，更拍照上載社交網，惹來網民撻伐，登山客其後將照片刪除並道歉。轄管鳶嘴山的東勢林管處表示，上述違法行為最高可罰款60萬元（新台幣，下同，約16.9萬港元），事件已交由保七總隊第五大隊東勢分隊調查。

鳶嘴山因山頂尖石形狀似鳥嘴而得名，峰頂海拔2,180米。Facebook群組「靠北登山大小事」近日有網民轉發照片稱，有攝影師在社交網Instagram發布名為「火龍的咆哮」的照片，可見一名男子站在鳶嘴山峰頂尖石，手持火把，從口中吐出易燃液體，表演吐火特技。由於照片顯示有火燄掉落岩壁，而山上長滿易燃草木，網民怒轟「腳下那一坨火萬一被風吹到樹叢引燃就不妙了」、「這歪風不可長」。

發相者其後火速將照片刪除，並發聲明稱，與友人於本月5日攀登鳶嘴山，為紀念此行，故於山頂上噴火留影，所使用燃料為高燃點低揮發液體，拍攝結束後擦拭乾淨才離開。發相者強調事件是錯誤示範、欠缺考量，深感抱歉。

轄管鳶嘴山的東勢林管處秘書吳貞純表示，按森林法規定，森林區域及森林保護區內，不得有引火行為，違者可罰款12萬元（約3.8萬港元）以上，如失火致森林燒毀者，更可判處最高2年有期徒刑。