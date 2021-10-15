夫婦抄網紅品牌開火鍋店　法院判賠452萬人民幣

四川成都市中級人民法院近日發布消息稱，一對王姓夫妻經營火鍋店時，複製網紅火鍋品牌的商標、裝修等，誤導消費者以為是同一品牌的店舖，不到2年時間銷售總額達2,705萬元（人民幣，下同，約3,314萬港元），獲利逾371萬元（約455萬港元）。後者隨後將該對夫婦告上法庭，法院日前宣判，要求被告賠償經濟損失等費用共452萬元（約554萬港元）。

法院周三（13日）表示，成都一間餐飲公司開設「爸爸炒料牛排老火鍋」，去年已將相關文字、圖片商標向國家知識產權局核准註冊。王姓夫婦原在該店舖旁邊經營另一家餐飲公司，可清楚接觸到涉事店舖的經營方式、裝修風格等，隨後參照對方經營3間分店。

原告向法院要求王姓夫婦等人停止侵權，並賠償經濟損失等費用，共457萬元（約560萬港元）。法院一審認為，上述涉案人員從主觀上可見有明顯的刻意模仿，有意攀附原告公司已經獲取的商譽及經營資源，從而達到為自身牟利的目的，屬知識產權侵權中其他可以認定為故意的情形，且獲利巨大，情節嚴重，遂作出上述懲罰性賠償。