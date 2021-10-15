杭州菜市場公然售野味　商販稱不怕舉報

內地於去年雖已全面立法禁止食用、非法養殖和交易三有（即有益、有重要經濟價值、科研價值）野生動物，但據內媒明查暗訪，在浙江省杭州市臨安區多個蔬菜農貿市場和餐館，仍有商販即場劏殺野兔、烏梢蛇等國家保護動物，並售賣經屠宰的野豬、竹雞（俗稱華南竹鷓鴣）、狗和蛇等。有商販更表示，不擔心遭舉報，因為「已經花錢買過了保險」。

內媒記者跟隨義工走訪後發現，在杭州臨安天工農貿市場和浙晥農貿城等菜市場，每日下午4時，都會進貨數十隻野兔，幾乎所有野兔都有腿部骨折的情況。檔主解釋，腿是被偷獵布置的獸夾夾斷，證明是野生捕獵。每當有客人前來買野兔或蛇，檔主便即場劏殺，敲暈、放血、剝皮等動作一氣呵成。

客人買了野味後，可前往市場周邊餐館要求加工烹煮，餐館也提供現成野味菜式，例如雪菜燒兔肉、油炸大王蛇、烏梢蛇燉雞湯、竹雞湯等。老闆稱，吃野味的客人雖不及疫情之前，但為數仍不少。有售賣野味的檔販表示，從沒有被舉報，「只要不是上百斤就問題不大」。更有檔販稱，曾向菜場和相關部門繳納過費用，惟記者無法證實。

有義工表示，法例對捕獵和銷售三有保護動物的金額和數量界定不明確，令不法商家和偷獵者有機可乘。此外，雖然打擊捕殺、銷售瀕危野生動物的報道時有所聞，但不少人仍甘於鋌而走險，關鍵在於民眾自覺保護生態、尊重生命、拒絕食用，才能讓野生動物真正離開餐桌。