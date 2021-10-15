酒店藏偷拍鏡頭　女子換房後同樣位置再發現

湖南唐女士出差期間入住郴州市臨武國際大酒店，卻在不同房間同一位置發現藏有針孔攝錄機。唐女士已報警並獲警方受理，案件正在調查中。唐女士稱，酒店方面未道歉，也未退還房租。酒店則聲稱同樣是事件受害一方，待警方有調查結果後，將與唐女士尋求雙方滿意的解決方法。

唐女士於10月7日入住郴州市的臨武國際大酒店期間，無意上網看到有人用裝在鞋上的攝錄鏡頭進行偷拍，於是好奇在房間內搜尋，竟在正對着床的電插座中發現疑似偷拍裝置，於是通知酒店職員拿工具拆開插座，確定是偷拍鏡頭。她隨即報警，酒店答應給她換房。但換房後，唐女士又在同樣位置的插座發現了攝錄鏡頭，令她深感氣憤。唐女士又稱，攝錄鏡頭內有29G容量的數據，顯示已拍下不少影片。

她向記者提供的一份「報警案件登記表」，顯示民警將2個針孔攝錄鏡頭帶走調查後，發現2個鏡頭內的記憶卡均存有內容，警方正在進一步調查。

唐女士稱，曝光此事是希望提醒其他人入住酒店時要多注意。她又表示無法接受該酒店處理事件的方式，已打算提出民事訴訟。臨武國際大酒店一名工作人員回應媒體查詢時表示，酒店也是受害人，不知道攝錄鏡頭從何而來，事件已由警方介入處理，具體情況會適時發布。另酒店現在每天在客人退房後都會檢查房間內是否有攝錄鏡頭，目前沒發現類似問題。