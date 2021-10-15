內地昨增10宗確診　專家指長期接種疫苗機會不大

內地周五（15日）通報前一日新增10宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，無新增死亡病例。自9月以來，全國超過15個省區市已陸續開展接種疫苗加強劑，部分地區同時放寬加強劑接種的年齡。有專家認為，人體通過自然感染或接種疫苗獲取抗體後，能在一定程度降低新冠病毒的危害性，長期接種疫苗的可能性不會太大。

國家衞健委公布，全國新增境外輸入病例分布為雲南3宗，天津、河南各2宗，上海、廣西和陝西各1宗；同日新增25宗無症狀感染病例，均為境外輸入。目前內地累計96,488人確診，現有556宗確診病例，至今共4,636人病亡。

香港大學病毒學專家金冬雁接受內媒訪問時稱，雖然根據世衞組織的建議，目前只是部分重點人群特別需要接種加強劑，但未來可能所有人都有需要。他表示，目前已有充分證據說明之前接種的2劑滅活疫苗，經一段時間後免疫效果確已下降。因此，進一步接種加強劑是防禦病毒較為明智的選擇。

至於未來接種疫苗會否成為新常態，金冬雁指出，疫苗不能一勞永逸地解決病毒，目前世界範圍內一些地區呈現的疫情發展趨勢表明，在注射完加強劑後，新冠病毒有可能向「普通感冒」的方向轉化，到時長期接種疫苗就不會成為一種需要。