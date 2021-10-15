起火舊樓無管委會　同類危樓處處將修法補救

台灣高雄市有「第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」於周四（14日）凌晨發生大火，死傷慘重。該大廈於1981年建成，沒有成立管理委員會，現行法例未要求此前落成的建築物成立管委會，政府計劃將來修法強制要求。外界關注全台其他類似的危樓，若沒管委會加上地方政府疏於安檢，恐成不定時炸彈。

台內政部指出，城中城大樓1至6及12樓為商店、食肆和戲院，但除1樓外其他樓層閒置多年；而7至11樓是住宅用途，沒成立管委會、推選管理負責人或落實安全管理。但公寓大廈管理條例在1995年才公布實施，明定應成立管委會或推選管理負責人，對既有建築物卻不會追溯責任。

為填補此漏洞，營建署將修訂公寓大廈管理條例，強制要求既有建築物也設立管理組織，讓管委會負起公寓大廈的公共安全。此外，為避免同類事故再發生，內政部消防署已函請各地方消防機關，全面清查包括住宅的複合用途建築物之消防安全管理，違規者依消防法相關規定處理。消防署火災預防組指出，法令與設備沒有與時並進，成為舊樓潛藏的安全問題。

高雄市長陳其邁指出，該市沒管委會、樓齡30年以上的住商大廈有34幢，周五起連續3天進行聯合稽查。新北市長侯友宜指出，該市有近90幢超過11樓的複合式大廈，點名三重天台大樓等7幢超過30年樓齡的商住大樓，將加強安檢及消防演練，一旦違規將立即開罰。桃園市消防局清查發現有40處複合式大樓，20年樓齡以上有18處、30年有15處，將全面加強安檢及消防搶救演練。台南市則列管50處複合大樓，不合格的有5處，已下令限期改善。