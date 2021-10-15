城中城5大致命因素　建材結構形同火爐

台灣高雄市「城中城大樓」周四（14日）大火造成死傷枕藉。高雄市消防局指出5大致命因素，包括大廈低層多是木材裝潢等易燃物；玻璃帷幕和高樓底令火場儼如火爐；樓梯間煙囪效應令濃煙急竄，且堆滿雜物阻礙逃生；而住戶多是弱勢長者；加上事發於凌晨，很多人都在睡夢中未及反應。

該大樓1至6樓原為商業使用，但2002年後便一直空置，未有申報安全情況，建材裝潢不符合防火和消防標準，多年來梯間又不斷堆積雜物。其外牆主要建材是玻璃帷幕，起火時玻璃帷幕內樓層產生高溫，加上易燃木材裝潢令火勢急速蔓延，大量濃煙沿樓梯四散，很多人都是在通道、梯間或單位內，被濃煙焗暈以至窒息身亡。

高雄市工務局指出，該大樓前年、去年及今年5月都做過消防安檢，並通知住戶改善問題，但因沒有管委會而增加執行難度，其中限期改善的梯間欄柵問題，沒來得及處理已發生悲劇。另外，由於6樓以上為「L型」彎道套房，增加消防員搶救時拉喉部署的難度，更需要逐一撬開門鎖救人。

當地有議員表示，10年前已認定城中城大樓有安全風險，提出協助住戶重建，當時開過兩次社區重建說明會。但追查業權後，發現很多業主都住在其他縣市甚至境外，平均寄出20封通知書只有一人到場，最終因整體出席率不到一半而流會。