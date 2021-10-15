舊樓大火一焦屍無法辨認　陸女嫁當地遇難

台灣高雄市鹽埕區商住舊廈「城中城大樓」火警造成46死41傷，是該市史上傷亡最慘重的單一建築物火災，死亡人數僅次於1995年台中衞爾康餐廳大火的64死。檢察官已完成對死者驗屍，目前僅剩一具焦屍無法辨認，其餘45人均查出身份，25人已通知家屬認領。據大陸媒體報道，這次火災中一名遇難者為嫁到當地的大陸女子。

死者當中，有兩具屍體被燒至無法辨認，其中一具其後透過DNA辨認出身份，餘下一具仍未能確認。涉事大廈7至11樓近年改建為分租套房，而這次火災中多數死傷者也分布於這些樓層，其中又以7至9樓災情最嚴重，共35人死亡。周四（14日）晚44具遺體已送往高雄市殯儀館，尚有兩具仍在醫院停屍間。

有身在海外的大陸民眾從新聞報道得悉事故後，聯絡大陸官媒駐台記者，表示其表姊住在事發大樓，一直無法與她聯絡，希望記者協助尋親。經記者與高雄市消防局及殯儀館核實，確認該民眾的表姊已遇難，目前遺體存放在高雄市第一殯儀館，等待家屬認領。

高雄市長陳其邁周五上午分別到醫院和殯儀館探望傷者和死者家屬，他再就事件道歉，表示下午便會成立獨立調查小組，釐清事故真相，並追究相關行政管理責任。他又稱，已指示社會局、殯葬處對死者家屬採取「一對一」服務。另因涉事大廈住戶或家屬多是長者或弱勢社群，未來將協助安置生還者。2011年台中夜店火警燒死9人，陳曾要求時任台中市長胡志強下台；被問及會否為這次大火負責時，陳回應「不會迴避」。