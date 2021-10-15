鳳凰金融借貸爆煲　警判定涉非法吸金

鳳凰衛視策略性投資、由劉長樂在2014年創立並由其女婿賀鑫擔任法人代表的鳳凰金融平台，去年9月突然停止網貸業務和所有出借用戶的本息回款，逾7萬名受害人出借的約96億元（人民幣‧下同，約116億港元）「血本無歸」。內媒周五（15日）報道，公安機關通過審訊、外調、資金穿透等方式收集固定犯罪證據，目前已初步判定，平台涉嫌非法吸收公眾存款罪。

海南海口市公安局今年5月通報立案偵查鳳凰智信信息技術有限公司，並刑事拘留公司法定代表人、實際控制人賀鑫。政府部門其後成立「鳳凰智信風險處置專班」，督促助貸機構及借款人還款，至今收回逾8億元（約9.6億港元）款項。政府亦督促鳳凰智信股東自籌資金兌付債權，目前籌得約4,000萬元（約4,800萬港元）。憑藉上述款項，海南省政府今年兩度安排向受害人統一兌付債權，合共佔淨本金的30%。專班指，政府後續將視還款情況安排下一輪統一兌付，惟時間暫未確定。

但知情人士指出，鳳凰智信借款人全部是分布在全國的的個人，令專班的追討還款行動進入瓶頸期。為保障受害人利益，專班正採取各種措施催收還款，包括把相關借款情況列入個人信用資料，安排公安民警上門法治教育、發送專班催收函、向助貸機構催款等。海南政法部門下一步將向外省發函請求協助，省公安機關將組成10個工作組分赴全國各地追討欠款，並發布公告列明借款人的還款義務，否則將面臨法律責任。

知情人士指出，部分受害人仍希望能追回資金本息及逾期罰息，強調海南政府將壓實股東責任，督促鳳凰智信股東自籌資金解決兌付問題。另外，專班後續將根據公安機關偵查的情況，判斷股東應承擔的責任。不過，鳳凰金融平台最終去向，尚待司法機關判決後決定，而司法程序暫未確定時間表。