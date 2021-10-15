台增4宗輸入新冠　境外個案近3成曾打疫苗

台灣周五（15日）新增4宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，同日無新增死亡病例。據當地公布，過去近3個月共有510宗境外輸入病例，其中突破性感染（即完成疫苗接種仍感染）有145宗，佔28.4%。

台灣的中央流行疫情指揮中心表示，新增境外輸入個案為1男3女，年齡介乎10多至30多歲，分別自印尼、美國、菲律賓和蒙古入境。截至目前當地累計16,325人確診，其中846人病亡。指揮中心同日宣布，自本月17日起將以色列和印尼調整為第3級流行地區，當地旅客入境台灣毋須集中隔離，可入住防疫旅館或自費集中檢疫。

指揮中心稱，境外輸入病例中突破性感染個案，最多接種美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的疫苗，有52人；其次接種英國牛津大學和藥廠阿斯利康研發的疫苗，有33人；科興疫苗有20人；其餘人則曾接種強生、莫德納及國藥等疫苗。指揮中心醫療應變組組長羅一鈞表示，數據不代表疫苗保護力，雖然有少數突破性感染，但接種疫苗仍會降低感染與重症死亡風險。

根據指揮中心統計，截至本月6日全台共27人接種疫苗後出現心肌炎及心包膜炎，其中接種莫德納疫苗有13人、阿斯利康疫苗8人、BioNTech疫苗6人。其中打BioNTech疫苗出現問題的民眾年齡介乎13至16歲，目前已出院。