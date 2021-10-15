陸委會稱兩岸達準戰爭狀態　美重申對台承諾

解放軍軍機本月初密集前赴台灣空域活動，除引起美國關注，台陸委會主委邱太三周四（14日）更直言，陸方的行動已達到「準戰爭」狀態布局。台防長邱國正周五（15日）不評論該說法，只強調台方不啟戰，但每天都在備戰。美國白宮發言人普薩基重申美國對台承諾堅如磐石，會持續協助台灣維持足夠自我防衞能力。

邱太三周四於一個商界活動發表演講，指近日解放軍派赴台空域的機種，包括可發動電子戰的殲16、轟6、蘇30等主力戰機，還有其他預警機，的確對台造成相當大的壓力。但他認為陸方主要是針對美、英等6國正在台灣東南方海域舉行的聯合軍演，而台方對大陸的行動均有掌握和對應部署。他透露，解放軍軍機密集赴台時，其實有兩架美軍軍機已進入可發射導彈攻擊大陸港口的射程範圍，解放軍卻未第一時間發現。

周四在白宮例行新聞簡報會上，有記者問到美國會否遵循《台灣關係法》承諾，在台灣遭攻擊時派遣美軍協防。普薩基表示，美國的做法以及與台灣的防務關係，是以《台灣關係法》為指導，美方恪守相關承諾，持續支持台灣自我防衞，並反對任何片面改變現狀的行動。美方對台灣防務關係的支持，與大陸目前構成的威脅脗合。