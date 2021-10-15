公安今年破近3千宗網絡案　刑拘逾5770人

廣東省公安廳周四（14日）通報，今年以來當地成功偵破2,967宗各類網絡案件，搗毀900多個涉網犯罪窩點，刑事拘留5,770多人。

廣東省公安廳這次開展的「淨網2021」專項行動，主要針對黑客攻擊、暗網、區塊鏈、虛擬貨幣等新型犯罪活動，以及侵犯公民個人訊息、網絡黑產、跨境賭博等違法行為。據統計，今年以來該省公安共查獲3,690萬條被洩露竊取的公民個人訊息，扣查40.7萬張「黑卡」、658萬個「黑號」和3,162部「黑設備」。

警方當日通報多宗典型案例，包括中山警方於去年8月初發現，有人在網上提供破解滑動驗證登錄的服務。經查發現，3名疑犯利用境外伺服器架設平台吸納會員並提供上述服務，會員在破解滑動驗證後進行多類型網絡違法活動。在平台運作6個月期間，會員向平台充值近300萬元（人民幣，下同，約367萬港元）。警方於今年2月至6月下旬，分別在廣東、福建、江蘇、湖南、河南、河北、山西、浙江、安徽等地先後逮獲28人。

深圳警方亦於今年3月破獲一個犯罪團夥，以「私家偵探」之名侵犯公民個人訊息。警方於案中搗破5個窩點，查獲1間公司，拘獲10名疑犯，查獲2輛作案車輛、GPS防盜貼紙、手提攝錄機、流動硬碟、手機、銀行卡等涉案物品，以及一批非法獲取的公民個人訊息。經初步核實，該犯罪團夥牟利約70多萬元（約86萬港元）。