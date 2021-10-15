華與不丹簽備忘錄　加快兩國劃界談判

中國外交部周五（15日）在官網公布，外交部部長助理吳江浩周四（14日）與不丹政府代表、外交大臣道爾吉（Lyonpo Tandi Dorji），通過視像在兩國首都北京和廷布簽署備忘錄。不過，兩國外交部並未具體披露文件內容，不丹方面則僅稱文件將對兩國的邊界談判提供「新的動力」。

中方指，雙方以視像形式簽署《關於加快中不邊界談判「三步走」路線圖的諒解備忘錄》，吳江浩在會上提到，相信《備忘錄》將為加快兩國劃界談判、推動中不建交進程作出富有意義的貢獻。中方將踐行親誠惠容的周邊外交理念，與不丹作平等相待、和平共處、互利共贏的好夥伴。

道爾吉則表示，雙方簽署《備忘錄》具有歷史性意義，是不中雙方多年共同努力和真誠合作的結果。不方將與中方一道落實好《備忘錄》，堅定不移推進兩國劃界談判工作，致力於加強兩國關係。

有印度傳媒引述印度外交部發言人報道，印方已「注意到」中國與不丹之間的所有邊界相關接觸，但未有回應不丹是否有事先將與北京的協議告知新德里，由於這項發展攸關印度國家安全，當局正密切關注後續發展。