3陸配命喪城中城大火　陸委會：協助家屬赴台奔喪

台灣的陸委會周五（15日）證實，高雄市「城中城」大火中有3名大陸同胞、大陸配偶罹難，強調會與陸方積極協助陸籍親屬入境及處理奔喪事宜。

在大火發生後，有身在海外的大陸民眾從新聞報道得悉事故，聯絡大陸官媒駐台記者，表示其表姊住在事發大樓，一直無法與她聯絡，希望記者協助尋親。經記者與高雄市消防局及殯儀館核實，確認該民眾的表姊已遇難，目前遺體存放在高雄市第一殯儀館，等待家屬認領。

陸委會周五表示，經初步了解，目前有3名陸配不幸在大火中罹難，其中已在台設籍之吳姓陸配，及尚在依親居留期間的林姓陸配，在台均無其他親屬，針對新冠疫情期間陸方親屬入境來台及處理後續奔喪事宜，當局將會與有關部門基於人道考量提供專案協助。至於第3名周姓陸配已在台設籍，政府也會聯繫其在台家屬表達關懷，並協調各有關部門視家屬需要提供相關協助。

此外，海峽交流基金會已在第一時間聯繫家屬及在台友人表達關懷，並將協助吳姓陸配之陸籍女兒及林姓陸配的胞兄赴台，全力協助家屬赴台臺相關事宜並提供必要協助。另對各國及中國大陸各方所表達之哀悼與慰問，台方表示誠摯感謝。