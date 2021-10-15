城中城大火慘劇　政黨民眾促市長負責

台灣高雄市的「城中城大樓」大火造成多人傷亡，引發民眾對市政府不滿。有網民周四（14日）重提高雄市長陳其邁過去針對台中夜店9死火警，要求時任市長下台的言論，有市民及政黨分別就此次事故質問陳如何負責。而陳其邁周五（15日）到醫院探視傷者，只回應：「深切的反省、我也不會迴避我的責任」。

有資深媒體人周四在Facebook發文，分享陳其邁在2011年於台中阿拉夜店發生致命大火時的評論照片，陳當時更對政論節目主持人評論，認為時任市長胡志強應就事件下台。惟有關發文一出，隨時引起其他網民留言，指陳的言論是「迴力鏢穿越時空打臉自己」，並希望他在今次城中城大火，能夠承擔自己的政治責任。

高雄市議會國民黨團總召集人童燕珍表示，市府對上述悲劇亦難辭其咎，又質問陳其邁當年台中大火說過政務官有應負擔的責任，但今次城中城大火「市長要如何負責？」她又批評市府一直怠慢都市更新，直至今次大火發生才去懂得整改。

此外，國民黨主席朱立倫則表示，任何執政者不論巿長或中央都要為他的執政負責，強調負責就是最好的態度。另該黨「戰鬥藍青年」楊植斗、蕭敬嚴、張煥霖周五亦前往監察院陳情，並要求院方彈劾市長，調查陳其邁是否有行政疏失造成惡火悲劇，希望他下台負責。