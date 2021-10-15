女學生成績低迷服藥輕生　異地網民報警救援

上海市楊浦區警方近日透過多名異地的網民報案，得知一名女網民疑因學校成績關係尋死。結合網民們提供的線索，他們火速奔赴該女的居住地點，最終找到服藥女孩並成功挽救其生命。

警方周五（15日）表示，事發於上月16日凌晨，局方收到多名網民報案，指在上網聊天過程中發現一女網友疑在家中吞服大量安眠藥自殺。民警周勝宇、沈飛飛立即駕車趕往女網民居住小區，快速走訪並找到女孩的家。惟應門的那一刻，女孩父母對民警到來充滿疑惑，甚至表達出反感。

女孩父母淡定表示女兒早已入睡，讓民警不免感到疑惑，但依舊堅持對方確認孩子的情況。惟對方堅稱女兒長期神經衰弱，睡眠極差，不希望被打擾。眼見二人不願配合，民警急中生智要求他們核實家中安眠藥的數量，才發現藥片所剩無幾並意識到問題嚴重性，遂衝進房間試圖搖醒女兒。

救護員到場急救期間，經查閱女孩手機的聊天記錄，發現她確實在聊天群內發布過服藥輕生的訊息，所幸送醫及時，藥物還未危及生命安全。當問及其父母原因，他們推斷女兒近期學業不順，可能迫於家長與學校的壓力才產生輕生的念頭，並十分感謝網民們的協助。