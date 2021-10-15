連雲港女輔警敲詐勒索案　二審獲減刑囚7年

江蘇省連雲港市公安局海州分局女輔警許艷敲詐勒索罪一案，周五（15日）在該市中級人民法院二審公開宣判，法院以許艷犯罪事實、性質和對於社會的危害程度，依法對其減輕處罰，由13年的有期徒刑改判至7年。

案件去年12月29日在灌南縣人民法院作出一審判決，認定許艷敲詐勒索孫某、劉某等9人財物共計372.6萬元（人民幣，下同，約477.1萬港元），並以敲詐勒索罪判處其有期徒刑13年，罰款500萬元（約600萬港元）。許艷判後提出上訴，但因涉及個人隱私，連雲港市中級人民法院依法不公開開庭審理該案。

二審審理查明，許艷在2014年至2017年11月通過電話、微信或者工作關係，結識朱某等7名已婚公職人員，並與對方發生不正當性關係，之後自稱懷孕流產，謊稱家人向對方工作單位、妻子、孩子學校公開關係，又以向有關機關告發等為由，索款共計144.6萬元（約173.5萬港元），其後將該筆錢款用於購買房產、汽車、珠寶首飾等。

法院認為，許艷以非法佔有為目的，採取要挾的手段先後索要財物，其行為已構成敲詐勒索罪，但基於她主動投案，如實交代犯罪事實且當庭認罪悔罪，依法可從輕或減輕處罰。另因認定許艷敲詐勒索孫某、劉某財物的事實不清、證據不足，加上原審未認定她構成自首和被害人存在過錯就作出判決，二審依法予以糾正，依法對其作出上述改判，並處罰金30萬元（約36萬港元）。

許艷一案在今年3月引發社會關注，當事網傳與許艷發生不正當男女關係的多名公職人員，包括灌雲縣派出所所長、時任連雲港市公安局海州分局副局長、時任灌雲縣婦幼保健院工會主席等人，外界關注他們是否同樣受到處罰。惟當時內媒記者向有關當局查詢時，工作人員只表示部分被敲詐者已被處罰，但具體處理結果暫不便透露。