神舟十三號今晨發射升空　3航天員太空站駐留6個月

神舟十三號載人飛船將於周六（16日）凌晨於內蒙古酒泉衞星發射中心發射升空，3名航天員翟志剛、王亞平、葉光富將在天宮太空站駐留6個月，期間會進行2至3次出艙活動。

今次飛行任務由翟志剛擔任指令長，他曾搭乘神舟七號飛入太空，是中國首位出艙航天員；王亞平則是中國首位進駐中國太空站，以及進行出艙活動的女航天員；而葉光富則是首次執行飛行任務。航天員乘組將於太空在軌工作生活6個月，料打破中國官方的最長駐留時間，同時是第一次有中國航天員在太空過農曆新年。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強周四（14日）介紹，神舟十三號飛行任務主要目的是開展機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等太空站組裝建造關鍵技術試驗；安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續太空站建造任務作準備。另進一步驗證航天員在軌駐留的健康、生活和工作保障技術；進行航天醫學、微重力物理領域等工作試驗。

林西強又指，神舟十三號任務是中國空間站關鍵技術驗證階段的決勝之戰、收官之戰，此後中國將全面轉入空間站建造階段，「神十五」乘組將與「神十四」乘組開展在軌輪換，並在2022年底前完成空間站三艙組合體建造。