夫婦買嬰後謊稱拾獲　政府被揭縱容領養

內媒周五（15日）報道，湖北恩施州建始縣一名姚姓男子，以6.6萬元人民幣（約8萬港元）買得女嬰後，透過報假警謊稱拾獲棄嬰，成功收養落戶。報道形容，當地警方和民政府人員疏忽鬆散，才為買嬰產業提供違法空間。

姚男憶述，自己與妻子婚後5年一直未有子女，後經朋友介紹，去年買下一個剛出生10天的女嬰，惟一直未能為其取得合法戶籍。及後，一名民政局職員建議，其先報警稱拾獲棄嬰，待警方出具檢拾證明，就可以到民政局兒童福利處申請領養。

按照規定，警方處理棄嬰案件時，應先調查嬰兒背景，把嬰兒送至當地福利院撫養，經審核多個領養家庭的申請，再擇優批准領養。然而姚男報假警後，當地警方不僅未有調查嬰兒背景、未把棄嬰送至兒童福利院，更只審核了姚男一個家庭的申請，便批准其領養。

姚男透露，自己妻子已事先與一名任職當地輔警的遠房親戚接洽，才成功避免警方調查。內媒早前聯絡到上述劉姓輔警，對方卻表示對姚男的情況不知情。建始縣民政局兒童福利科負責人彭申斌則解釋，當時未接收嬰兒是因為福利院疫情實施封閉式管理，才允許嬰兒臨時寄養在姚家。