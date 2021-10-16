學生入樽扣碎籃板免賠錢　校方：證明身體素質好

山東省泰安市泰山學院近日舉行校內籃球比賽，惟一名參賽男學生扣籃時，疑因用力過度將籃板扣碎。事件引起在校生關注，並熱議由誰負擔籃球架的維修費用，不過該校教師事後表示，學校將會承擔維修費用，又大讚該名男生身體素質好。

內媒周四（14日）報道指，比賽當日男子身穿紫色13號球衣，在無人防守下接到球，立即跑至對方球場，在籃底下蓄力躍起，勢將籃球扣入籃框之中。不過，該男不但沒有進球得分，籃板亦疑因抵受不住力道瞬間粉碎，碎片散落一地，敵隊球員亦立即避開，現場一片起哄聲。

泰山學院體育學院的工作人員向內媒表示，這是屬於正常比賽的器材耗損，「學校怎麼可能要求他賠償呢」。該名工作人員續稱，學生能扣碎籃板說明他的身體素質好，其次亦是校方積極推廣體育活動的一種體現，不會對他有任何批評，「我們提倡（體育活動）還來不及呢」。

有關影片上傳社交平台後引來網民議論，有人認為應由學生負責，「可以為學校服務來代替賠錢吧」、「不用賠錢相信還會有下次」；有網民質疑校內籃球架的安全性，「這麼容易就爛，是次貨吧」、「要求檢查校內設施」。更有網民開玩笑的以動漫角色來討論，「櫻本花道再世！」、「不，花道沒有扣碎籃板，是紫原敦吧？」、「紫原更恐怖吧！」。