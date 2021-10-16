台遺體修復師陳修將涉謀殺　被捕後認抓女友頭撞重物

台灣遺體美容修復團隊「76行者」總召集人陳修將捲入殺人命案，涉嫌殺害22歲胡姓女友遭逮捕。台媒報道，陳於周五（15日）凌晨報案，稱女友滿身是傷陳屍汽車旅館。經檢方複訊，陳坦承有拉扯女友撞到重物，檢方認為陳涉犯重罪，恐有逃亡勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，法院於周六（16日）凌晨裁准。

40歲的陳修將近年奔走重大事故現場，為罹難者修復大體，形象良好。報道指，陳修將近日疑因與他人有債務糾紛，躲到彰化縣某汽車旅館避風頭。他向檢警供稱為胡女的男性友人，兩人連續多日住在同一房間，他有事外出，周四（14日）上午返回旅館後，卻發現胡女全身多處傷痕纍纍，周五凌晨發現她不太對勁、沒有反應，趕緊將她送往醫院急救。

經警方調查，陳修將本月8日和女友投宿汽車旅館，周五凌晨2時許開車送胡女就醫，到達醫院急診室門口後，一男、一女共乘電單車到達，自稱是陳修將的葬儀社同事，兩人幫忙推擔架，陳修將把胡女扶上擔架，3人再將合力推胡女去急診室。

醫護人員發現她到院前死亡，急救半小時終不治，檢查她的身體和四肢不但多處大面積瘀傷，身上有碳味，口鼻也吐出咖啡色液體，疑生前遭人毆打，院方認為死因可疑而報警處理。對於胡女的死因，陳修將說詞避重就輕且反覆，只說「不知道」。檢察官認為陳涉有重嫌，當庭逮捕，將其轉列為被告；經檢方複訊，陳坦承有拉扯女友的頭撞向重物。

有報道指，陳修將已婚，近日跟胡女談分手，多天前帶對方到汽車旅館，不知何故先離開，兩天前胡女透過朋友在facebook發文找陳修將，稱撥手機給陳都沒接聽，很擔心陳出事，請網友一起幫忙找人，沒想到竟然胡女先出事。