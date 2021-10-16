德州律師涉威脅中興　延長和解協議監督權

美國司法部早年指控中國中興通訊非法向伊朗輸出敏感美國技術，雙方於2017年達成和解協議，主審法官金基德（Ed Kinkeade）指派德州律師斯坦頓（James Stanton）監督中興通訊履約。美國《華爾街日報》周五（15日）披露，斯坦頓要求中興延長監督權，以自己與金基德的師徒關係作挾，又指自己掌握中興違反和解協議的證據。

報道引述知情人士指，中興在年度審查獲確認遵守協議，而斯坦頓的指派至今年3月結束。他於6月試圖迫使中興延長其任命，威脅會利用與金基德的師徒關係，自己亦有證據證明中興違反協議。他向其他參與監督的人稱與金基德是密友，他們將一起做必要的事以確保中興遵守協議。報道指出，斯坦頓的律師行每年可從監督中興這項委託賺取數千萬美元。

中興的律師和司法部官員認為這種言辭不合適，而且可能不道德。斯坦頓反駁指報道有大量不準確之處，不會進一步評論，金基德則說「除了我，沒有人可以代表我說話」。中興認為延長斯坦頓的監督權延長無法律依據，檢方已選擇不挑戰公司立場。